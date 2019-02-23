Bradley, İzmir börülcesi istedi
91’inci Oscar ödülleri, yarın Los Angeles’ta sahiplerini bulacak. Törenin ardından Dolby Tiyatrosu’nun beşinci katındaki Governors Ball’da sunulacak Oscar yemeğinin 25 yıllık patronu şef Wolfgang Puck, masanın detaylarını Barbaros Tapan’a anlattı.
Osmanlı şerbeti menüde
Üç yıldır şef Wolfgang Puck ile Oscar mutfağında çalışan şef Yiğit Mirzaoğlu, konuklar için geçen sene Adana kebap hazırlamıştı. Bu sene menüde Antep mutfağından Ali Nazik, Ege’den levrek marin ve deniz börülcesi, tatlı olarak da Osmanlı usulü nar şerbeti ile kadayıfla servis edilecek damla sakızlı muhallebi yer alacak.
Gaga’ya bezelye ve trüf
Bazı yıldızların özel istekleri de göz önüne alınıyor. Örneğin bu yıl Lady Gaga için yeşil bezelyeli ve trüflü Onion Lottie, Bradley Cooper içinse kızartılmış çıtır üzüm yaprakları ile İzmir’den getirtilen börülceler servis edilecek. Wolfgang Puck, seneye menüye eklemeyi düşündüğü baklavayı yerinde tatmak için Antep’i ziyaret etmeyi planlıyor.
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