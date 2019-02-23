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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Bradley, İzmir börülcesi istedi

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
Bradley, İzmir börülcesi istedi

91’inci Oscar ödülleri, yarın Los Angeles’ta sahiplerini bulacak. Törenin ardından Dolby Tiyatrosu’nun beşinci katındaki Governors Ball’da sunulacak Oscar yemeğinin 25 yıllık patronu şef Wolfgang Puck, masanın detaylarını Barbaros Tapan’a anlattı.

Osmanlı şerbeti menüde

Üç yıldır şef Wolfgang Puck ile Oscar mutfağında çalışan şef Yiğit Mirzaoğlu, konuklar için geçen sene Adana kebap hazırlamıştı. Bu sene menüde Antep mutfağından Ali Nazik, Ege’den levrek marin ve deniz börülcesi, tatlı olarak da Osmanlı usulü nar şerbeti ile kadayıfla servis edilecek damla sakızlı muhallebi yer alacak.

Bradley, İzmir börülcesi istedi

Gaga’ya bezelye ve trüf

Bazı yıldızların özel istekleri de göz önüne alınıyor. Örneğin bu yıl Lady Gaga için yeşil bezelyeli ve trüflü Onion Lottie, Bradley Cooper içinse kızartılmış çıtır üzüm yaprakları ile İzmir’den getirtilen börülceler servis edilecek. Wolfgang Puck, seneye menüye eklemeyi düşündüğü baklavayı yerinde tatmak için Antep’i ziyaret etmeyi planlıyor.

Bradley, İzmir börülcesi istedi

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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