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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)
29.04.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Bozcaada’daki sünnet düğününe Ata Demirer damgası

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Bozcaada’daki sünnet düğününe Ata Demirer damgası

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ve Özlem Durmuş çiftinin oğulları 7 yaşındaki Kurtuluş’un sünnet düğününe katılan komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Roman havası eşliğinde oynayıp, şarkılar söyleyerek, geceyi renklendirdi.

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş’un oğlu Kurtuluş Durmuş’un Ayazma Restaurant’taki sünnet düğününe, ada sakinlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Bozcaada Belediye Başkanı CHPli Hakan Can Yılmaz ile Ata Demirer de katıldı. Kurtuluş Durmuş, sahneye taht üzerinde ve İzmir Marşı eşliğinde getirildi. Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Bozcaada’daki sünnet düğününe Ata Demirer damgasıÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ve Özlem Durmuş çiftinin oğulları 7 yaşındaki Kurtuluş’un sünnet düğününe katılan komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Roman havası eşliğinde oynayıp, şarkılar söyleyerek, geceyi renklendirdi.
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Henüz şöhrete kavuşmadığı yıllardan bu yana aile dostlukları devam eden Durmuş ailesinin sünnet düğününe annesi Ayten Kaçar ile birlikte katılan Ata Demirer, Roman havası eşliğindeki oyunlarıyla geceye damga vurdu. Davetlileri coşturan Bozcaada aşığı Ata Demirer, müzisyenler eşliğinde sanat müziği eserleri de seslendirdi. Demirerin oynadığı sırada elindeki mavi tespih ise dikkat çekti. Bozcaada’da evi bulunan ve zamanının büyük bölümünü burada geçiren Ata Demirer, Kurtuluş Durmuşu bir ara omuzlarına alarak, ’Eyvah Eyvah’ filminde söylediği ’Bu fasulya 7,5 lira’ isimli şarkı eşliğinde oynadı.

Bozcaada’daki sünnet düğününe Ata Demirer damgası

KAHKAHAYA BOĞDU

Ata Demirer, esprileriyle de davetlileri kahkahaya boğdu. Kadın sağdıç, gençlerden kınayı almaya gelip, ne istediklerini sorduğu sırada araya giren Ata Demirer, Konu ne? diye sordu. Gençler, kadın sağdıçtan istekte bulunmak yerine Ata Demirere, Abi sen ne istiyorsun, söyle? diye sordu. Ünlü oyuncu da Geçen 40 yıldan bir şey anlamadık, bir daha yüklensin" diye cevap verince, kahkaha tufanı koptu.

Sünnet düğününe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz da oğlunun bu mutlu gününde CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ile birlikte sahneye çıkarak oynadı.

 

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