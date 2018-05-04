Boyumu geçti, Berom benim!
Ebru Şallı, 14 yaşındaki oğlu Beren'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Takipçilerin uzun süredir Beren'i sorması üzerine sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, altına şu notu düştü:
Hep sordunuz.. Nerede nerede Bero nerde ? Buyrun Bero size 😍Sosyal medyadan uzak ,fotoğraf çekilmeyi de sevmez! İyi ki de öyle ! Sporunda,okulunda bir çocuk ♥️😇 Maşallah, rica ederim 🙏🏻 Boyumu geçti Berom benim ☺️ Not : Şahane kurabiyeler yapıldı Bero ve Pars tarafından
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