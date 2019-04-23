Bostancı sınavı
Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde ilk kez sahneye çıktı.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Heyecandan ellerim terliyor. 17 yıldır bugünü bekliyordum. Buraya gelen herkese layık olmaya çalışacağım. Ailem ve sevdiklerim de burada. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Heyecandan konuşamıyorum.” Tüm biletleri tükenen konserde Özbey’e 3 şarkıda ünlü DJ ve prodüktör Erdem Kınay da sanatçıya 3 şarkıda eşlik etti.
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