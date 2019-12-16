Boşnak güzeli Ece Çeşmioğlu

Ece Çeşmioğlu, filmde halkını Lazar’ın katliamından kurtarmaya çalışan Boşnak güzeli Alina’yı canlandırdı. Oyuncu, rolü için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi.



9 ay boyunca at binme, kılıç ve hançer kullanma, ayrıca dövüş sanatları eğitimi alan Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihini öğrenmek için de dönemin uzmanlarıyla görüştü.