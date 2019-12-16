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Boşnak güzeli Ece Çeşmioğlu
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”, 17 Ocak’ta vizyona girecek.
Ece Çeşmioğlu, filmde halkını Lazar’ın katliamından kurtarmaya çalışan Boşnak güzeli Alina’yı canlandırdı. Oyuncu, rolü için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi.
9 ay boyunca at binme, kılıç ve hançer kullanma, ayrıca dövüş sanatları eğitimi alan Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihini öğrenmek için de dönemin uzmanlarıyla görüştü.
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