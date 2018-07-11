Boşanma sorusunu duymazdan geldi
Kenan Doğulu’nun yeni albüm dinletisinde yapılan “boşanma” esprisi, ortamda soğuk rüzgarlar estirdi.
Beren Saat de rol aldı
Kenan Doğulu, Bora Uzer ve Ozan Turgut’la yazdığı “Issız Ada” şarkısına Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde klip çekti. Eşi Beren Saat’in de göründüğü o klip, Doğulu’nun önceki gün düzenlediği yeni albüm dinletisinin sonunda gösterildi.
Yolları ayrıldı mı
Klipte Saat’i gören bir davetlinin “Klip boşanmadan önce mi çekildi, sonra mı?” sorusu ortamda buz gibi rüzgarlar estirdi. Doğulu soruyu duymazdan geldi. Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan çiftin gerçekten boşanıp boşanmadığı sorusu akıllara takıldı.
DOMİNİK’E BİRLİKTE GİTTİLER
Kenan Doğulu’nun Dominik’te çektiği yeni klibi “Issız Ada”da ünlü şarkıcının eşi Beren Saat de rol aldı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği klibin ilk gösterimi önceki günkü yeni albüm dinletisinde yapıldı.
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