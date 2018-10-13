Boşanıyorum!
Neco, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erge ile ayrılacaklarını açıkladı. Boşanma davası açtığını belirten ünlü şarkıcı, “Çekişmeli bir dava olacağı için ne zaman boşanırız bilmiyorum” dedi.
NECO, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu İdil Erge’den boşanıyor. 8 Ekim’de Bodrum’da boşanma davası açtığını açıklayan ünlü şarkıcı, “Boşanıyorum. Anlaşmalı bir dava değil. Birbirimizden isteklerimiz var, çekişmeli bir dava olacağı için ne zaman boşanırız bilmiyorum” dedi. Neco, 33 yıllık eşi Oya German’dan ayrıldıktan bir sene sonra İdil Erge ile evlenmişti. Neco, ikinci kez nikâh masasına oturmadan önce , “60 yaşında bir sevgi yakalamışım. Daha kaç yıl yaşayacağımı da bilemiyorum. Bunun keyfini sürmek istiyorum” açıklamasını yapmıştı.
Neco ve İdil Erge’nin iki çocukları var.
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