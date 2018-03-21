Bordo Bereliler bu kez Afrin’de
“Bordo Bereliler 2: Afrin” yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Özdilek AVM’de yapıldı.
Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un üstlendiği “Bordo Bereli 2: Afrin” filmi yarın seyirciyle buluşuyor. Cenk Ertan, Cavit Çetin Güner, Çiğdem Batur, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Oğuz Yağcı’nın rol aldığı filmin galası önceki akşam yapıldı.Özdilek AVM’deki galaya film ekibinin yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı. Bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan “Bordo Bereli 2: Afrin”de hikaye Afrin’de başlayıp Bursa-İnegöl’de son buluyor.
Cenk Ertan, galaya eşi Fulya Ertan’la birlikte katıldı.
Çiğdem Batur - Onur Gülmek
Tuğba Özay
Sinan Albayrak
Bayhan
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