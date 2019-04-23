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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Bora Gencer kimdir? Bora Gencer'in hayatına ilişkin bilgiler

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Bora Gencer kimdir? Bora Gencer'in hayatına ilişkin bilgiler

Bora Gencer ,ses ve saz sanatçılığının dışında zaman zaman farklı televizyon ve radyo kanallarından gelen tekliflerle dizi oyunculuğu ve program sunuculuğu da yapmış bir isimdir. Bora Gencer yurt içi ve yurt dışı turneleri sayesinde pek çok kişi tarafından tanınmıştır. Turne arkadaşları arasında Asya, Demet, Harun Kolçak, Deniz Arcak, Gülay, Suat Suna, Seçil, Kerim Tekin gibi isimler de vardı. Peki, Bora Gencer kimdir? Bora Gencer'in hayatına ilişkin bilgiler

Bora Gencer, 14 Nisan 1965‘te İstanbul‘da dünyaya geldi. İlkokulu Maçka İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Caz piyanisti olan babası İlham Gencer‘in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu.

Enstrüman olarak piyanoyu çok sevmesine rağmen keman bölümüne yazıldı. Yedi sene süren konservatuvar eğitiminden sonra babasının teklifiyle birlikte profesyonel müzik hayatına başladı.

Türkiye‘nin nezih mekanlarında ve konser salonlarında yüzlerce programlar gerçekleştirdi.

1991 yılında annesini trafik kazasında kaybetti. 1994 yılında Halis Bütünley ve Garo Mafyan ile tanışan Bora Gencer, 1995yılının ilk aylarında Mega Müzik imzalı “Öptüm Seni Şeker” isimli ilk albümünü çıkardı.

Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı “Öptüm Seni Şeker” adlı şarkı kısa zamanda sevildi. 1995 yılında çeşitli televizyon ve radyo programlarına katılan Bora Gencer, o dönemde tek başına Anadolu turnesine çıktı. Bora Gencer’in turneleri daha sonra da yurt içi ve yurt dışı devam etti. Turne arkadaşları arasında Asya, Demet, Harun Kolçak, Deniz Arcak, Gülay, Suat Suna, Seçil, Kerim Tekin gibi isimler de vardı.

Profesyonel turne ve konser çalışmalarının haricinde çeşitli yarışmalara da katılan sanatçı, Pamukkale Festivali’nde ağabeyi İlhan Gencer ile beraber aldığı dereceyle Mısır‘da Uluslararası Kahire Müzik Yarışması’nda birincilik kazandılar. Daha sonra Onno Tunç adına düzenlenen beste yarışmasında kendi bestesi ve yorumuyla üçüncü oldu. 1999 yılında sanatçı “Bir Allah Bilir” isimli ikinci albümü Elenor Müzik’ten piyasaya çıktı. Aslında 10 şarkıdan oluşan ve bitmiş olan albümünü Kerim Tekin‘nin anısına yaşasaydı onun okuyacağı bir şarkıyı da koyarak 12 şarkıya çıkarttı ve ilk klibini de Kerim’in sevdiği şarkıya “Neden Allahıma“a çekti.

Sanatçının üçüncü albümü “Baştan Çıktım” ismiyle 2001 yılında Prestij Müzik’ten çıktı.

Bora Gencer, ses ve saz sanatçılığının dışında zaman zaman farklı televizyon ve radyo kanallarından gelen tekliflerle dizi oyunculuğu ve program sunuculuğu da yapmıştır. Bunlardan bazıları; “Havuz Show” adlı çocuk programı, “Alabora Reality Show“, “İstanbul’da Bir Güzel“,”Delidolu” adlı müzikal, “Bize Ne Oldu” adlı dizi bunlardan bir kaçıdır. Yönetmen Ümit Efekan‘nın bu dizisinde Fatma Girik,Merih Akalın, Tanju Gürsu ve Altan Günbay gibi isimlerle birlikte rol alan sanatçı, dizide Sibel Can‘ın sevgilisini rolüyle karşımıza çıktı.

2012 yılında Hande Subaşı ile başrol “Kamelyalı Kadın” müzikalinde oynadı.

2007 yılında “Aşık Oldum” adlı dördüncü albümle birlikte Bora Gencer’in Baş rol oynadığı iki tv filmi “Kaçak Gelin” ve “Aşk Başa Gelince” gösterime girdi.
Bora Gencer, digitürk 51. kanalda “Emredersin Komutanım” İsimli eğlence programında her hafta Çarşamba akşamları 20.30 da sunuculuk yaptı.
2008 yılının başlarında Kanal T adında bir kanalda uzun süre Bora Bora Show adında 1 program yaptı bu programa Ayşenur Yazıcı, Erol Büyükburç, Ayten Alpman, Hande Subaşı, [[Ece Gürsel], Şebnem Shaefer, İlham Gencer, Okan Bayülgen, Hakan Aysev, Çiğdem Tunç gibi konuklar davet edildi. Daha sonra format değiştirilerek askerlik Anıları adında bir program yaptı bu yeni programa da Orhan Ayhan, Ayhan Bermek, Atatürk’ün torunu (Atatürk’ün Manevi Kızı Ülkü Adatepe‘nin Oğlu) Ahmet Doğançay gibi tanınmış simalar katıldı.

2009 yılında yönetmen Metin Güngör‘ün çektiği “Renklerde Kaybolan Hayat” adlı sinema filminde oynadı. Türk Sineması’nda ilk kez bir ressamın hayatının biyografik şekilde ele alındığı filmin yapımcılığını Fikret Mualla gibi ressam olan Metin Güngör üstlendi. Metin Güngör, Renklerde Kaybolan Hayat’ın hem senaryosunu yazdı, hem yönetti hem de ünlü ressamı oynadı. Filmde, Bora Gencer’in yanı sıra, Okan Bayülgen, Şebnem Schafer, Bedri Baykam, Selen Görgüzel gibi sanatçılar görev aldı. Bora Gencer filmde, Nazım Hikmet‘e hayat verdi.

Bora Gencer, 27 Nisan 2008 tarihinde Alman vatandaşı olan Hülya Yaman ile evlendi. 2008 yılında dünyaya gelen Ayaz adında bir oğlu var.

 

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