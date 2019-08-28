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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Bora Akkaş kimdir?

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Bora Akkaş kimdir?

Avrupa Yakası, Geniş Aile, Aslan Ailem gibi dizilerle tanınan Bora Akkaş, projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bora Akkaş, Gönlümdeki Köşk Olmasa filmindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Peki, Bora Akkaş kimdir?

Reklam, dizi-film oyuncusu Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile ismini geniş kitlelere duyurdu.

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitarüyesi olarak müzik alanında çalışmalarda bulundu. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı, ve ikinci oldu. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynadı. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.

Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona erdi.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki gösterdi.

19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu.

 

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