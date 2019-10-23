Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!
1000’den fazla kostüm, Hindistan’ın en yetenekli dansçılarından oluşan dev kadro ve ışıl ışıl bir dünya…
Bollywood’un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 26 Kasım – 1 Aralık’ta Zorlu PSM’ye geliyor! Renkleri, kıyafetleri ve karakterleriyle samimiyetin adresi olan Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!
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