Bol yıldızlı gece!
Yıldız Tilbe önceki akşam Portaxe adlı mekanda sanatçı dostları için iftar daveti verdi. Sanatçının “Yıldızlı Şarkılar” albümünün başarısını da kutlandığı davete birçok ünlü katıldı.
“Yıldızlı Şarkılar” albümü ile büyük bir başarıya imza atan Yıldız Tilbe önceki akşam Portaxe’te sanatçı dostlarına iftar verdi. Davete albümde yer alan Merve Özbey, Mabel Matiz, Koray Avcı, Cem Belevi, Derya Uluğ, Elif Kaya, Emrah Karaduman, Selim Çaldıran, İlyas Yalçıntaş, Niran Ünsal, Asil Gök, Bahadır Tatlıöz’ün yanı sıra Rober Hatemo, Aslı Hünel ve Suat Suna gibi ünlü isimler katıldı. Yemek öncesi soruları yanıtlayan Yıldız Tilbe, sözlerine sanatçı dostlarına teşekkür ederek başladı.
Ahmet Çelenk - Polat Yağcı - Şemsettin Göktaş - Samsun Demir - Yıldız Tilbe - Cafer Özdemir
AJDA SEVER BENİ
Ardından albümde yaşanan şarkı krizine değinen Tilbe, “Ajda Pekkan, ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyı okumak istedi. Niran (Ünsal) ve Hande (Yener) de aynı şarkıyı söyleyince ilk albümde olmak istemedi. Ama bir dahakinde olur. Beni sevdiğini düşünüyorum” dedi.
Aleyna Tilki’nin “Yalnız Çiçek” şarkısındaki performansını çok beğendiğini de dile getiren Tilbe, “Ona çok yakıştı. Ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.
Playback krizi
Albümde “Kış Güneşi” şarkısını hem Niran Ünsal hem de Hande Yener seslendirdi. Gecede Niran Ünsal şarkısını seslendirmek için sahneye çıkınca playback krizi yaşadı. Ünsal’ın seslendirdiği şarkı yerine Hande Yener’in söylediği şarkı çalınınca şarkıcı duruma “Bu değil diye ”müdahale etti.
Şarkıcı Derya Uluğ, müzisyen sevgilisi Asil Gök’le davete katıldı.
Mabel Matiz
Cafer Özdemir - Emrah Karaduman - Yıldız Tilbe - Samsun Demir
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