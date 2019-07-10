Bodrum’da sanat buluşması
“Art Weekend with Hacı Sabancı” etkinliği, cemiyet hayatı ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Sanata olan merakıyla bilinen ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile sanatçı Emre Yusufi’nin katılımıyla Nef Reserve Gölköy’de gerçekleşen ‘Art Talks’ etkinliği, Alem Dergisi tarafından, Nef’in sponsorluğunda düzenlendi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur’un ev sahipliğini üstlendiği etkinliğe çok sayıda seçkin konuk katıldı.
Emre Yusufi-Hacı Sabancı-Gülben Çapan
Adnan-Begüm Şen
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı-Emine-Erden Timur
Albert Özmizrahi-Lal Ersu
Eda-Sarp Evliyagil Yonca Ebuzziya
Aslıhan-Ömer Abacı
Ala-Rafi Ehmaloğlu
Özge Sander-Özalp Argüder-Şule Argüder-Semih Sander
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