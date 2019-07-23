Bodrum’da Livaneli rüzgârı
Zülfü Livaneli, İstanbul’da büyük ilgi gören “Sevdalım Hayat” konseriyle bu kez Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Antik Tiyatro’yu hıncahınç dolduran müzikseverler, sanatçının tüm şarkılarına coşkuyla eşlik etti.
Orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı “Sevdalım Hayat” konseri, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da düzenlendi.
Müzikseverlerin Antik Tiyatro’yu hıncahınç doldurduğu gecede müzik şöleni 3 saat sürdü.
SÖNMEZ KÖKSAL - FİLİZ AKIN
Konseri izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra Sıla, Nazlı Kurbanzade-Ali Sunal, Deniz Çakır, Ece Binay-Mahsun Kırmızıgül, Nur Fettahoğlu ve Kubat da vardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konseri eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren’le izledi.
ECE BİNAY - MAHSUN KIRMIZIGÜL
Konserin gelirinin bir bölümü ÇABA Derneği’ne bağışlandı. Elde edilen gelir, Elazığ’da yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA İlkokulu’na aktarılacak.
“Sevdalım Hayat” konseri, yoğun istek üzerine 5 ve 23 Ağustos’ta Bodrum’da yeniden düzenlenecek.
CEM TELVİ - AYŞE BOYNER
ÜMİT - CEM BOYNER
Konuklar arasında bulunan Sıla, “Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor” şarkısında sahneye çıkarak Zülfü Livaneli’yle düet yaptı.
DENİZ ÇAKIR
TÜRKAN SABANCI
TUNA ÖZTÜRK - SEDEF İYBAR - FULYA TERİM
BİLGÜN DERELİ - YASEMİN ALOĞLU - AYŞEGÜL DİNÇKÖK
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