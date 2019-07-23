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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

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Bodrum’da Livaneli rüzgârı

Zülfü Livaneli, İstanbul’da büyük ilgi gören “Sevdalım Hayat” konseriyle bu kez Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Antik Tiyatro’yu hıncahınç dolduran müzikseverler, sanatçının tüm şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı “Sevdalım Hayat” konseri, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da düzenlendi.

Bodrum’da Livaneli rüzgârı


Müzikseverlerin Antik Tiyatro’yu hıncahınç doldurduğu gecede müzik şöleni 3 saat sürdü.

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

SÖNMEZ KÖKSAL - FİLİZ AKIN

Konseri izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra Sıla, Nazlı Kurbanzade-Ali Sunal, Deniz Çakır, Ece Binay-Mahsun Kırmızıgül, Nur Fettahoğlu ve Kubat da vardı.

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konseri eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren’le izledi.

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

ECE BİNAY - MAHSUN KIRMIZIGÜL

Konserin gelirinin bir bölümü ÇABA Derneği’ne bağışlandı. Elde edilen gelir, Elazığ’da yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA İlkokulu’na aktarılacak.
“Sevdalım Hayat” konseri, yoğun istek üzerine 5 ve 23 Ağustos’ta Bodrum’da yeniden düzenlenecek.

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

CEM TELVİ - AYŞE BOYNER

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

ÜMİT - CEM BOYNER


Bodrum’da Livaneli rüzgârı

Konuklar arasında bulunan Sıla, “Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor” şarkısında sahneye çıkarak Zülfü Livaneli’yle düet yaptı.

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

DENİZ ÇAKIR

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

TÜRKAN SABANCI

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

TUNA ÖZTÜRK - SEDEF İYBAR - FULYA TERİM

Bodrum’da Livaneli rüzgârı

BİLGÜN DERELİ - YASEMİN ALOĞLU - AYŞEGÜL DİNÇKÖK










 

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