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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz kimdir?

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Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz kimdir?

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Yürüyen merdivenlerden inerken düşen Hikmet Karagöz’ün hayatına ilişkin bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz kimdir?

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

1947 Ailece İstanbul’a göç ettiler. 1952 İlkokula başladı. 1971 Yaşama, insana ve sanata yaklaşımını etkileyecek Altan Erbulak’la tanıştı. 1974 TRT’de ilk dizisine başladı: "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa’da “tabela atölyesi” açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum’da resme başladı. 1989 yılında “Bizimkiler”  dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizideki Abbas rolüyle yıldızı parladı. Sokak ressamı olarak, resim yapmayı sürdürüyor. Dizilerinde ve uygun bulduğu sinema filmlerinde oynuyor. Lise ve üniversitelerde, amatör tiyatro gruplarına “yönetmenlik” yapıyor…

 

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