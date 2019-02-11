 Bizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik
GeriMagazin  Bizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

 Bizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
 Bizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik

“Alice” müzikali 7 Şubat’ta Zorlu PSM’de perde dedi. Prömiyer öncesi “Alice”in Kraliçe’si Ezgi Mola ve Tavşan’ı Enis Arıkan ile bir araya geldik. Özel hayatlarında da yakın dost olan ikili hem projeye nasıl dahil olduklarını hem de müzikalin detaylarını anlattı.

Müzikale dahil oluş hikayeniz çok ilginç. Bir de sizden dinleyelim...

- Enis Arıkan: Teklif, Ezgi’ye geldi. Beni arayıp haber verdi, önce istemedim. Daha sonra ben istedim ama bu kez Ezgi başka işle anlaştı... En sonunda Ezgi de o projeyi erteleyip birlikte müzikalde rol almayı başardık.

- Ezgi Mola: Beni en baştan dinleseydi, hiç böyle olmayacaktı. “Proje geldi, çok mutlu olduk. İyi ki içindeyiz” deyip geçecektik. Enis Arıkan genelde bu tip şeyleri sekiz kere anlattığımızda anlıyor. (Gülüyor) Beni dinlemedi bile.

Kaç yıllık dostunu neden dinlemedin?

- Enis Arıkan: Yeni uyanmıştım herhalde.

- Ezgi Mola: Enis’i arayıp, “Alice’in müzikali yapılıyor. İşin en eğlenceli karakteri Tavşan için seni düşünüyorlar” dedim. Yanıtı, “Aşkım hiç tiyatro yapmak istemiyorum” oldu. Bu kez “İnanılmaz bir dans, müzik var. Uyarlama muhteşem” diye üstelendim. Enis, “Aşkım şu anda şükür ki güzel şeyler yapmaya çalışıyorum, ilk defa adam akıllı belimi doğrultup tadını çıkarmak istiyorum” diyor. En sonunda “Anlamıyorsun galiba aşkım... Ben kraliçeyim, sen de tavşan olacaksın” dedim ama yok kesinlikle anlamıyor.

İkna etmek için epey efor sergilemişsin...

- Ezgi Mola: Beş kere anlattım. 20 yıllık arkadaşız ama adam hep böyle. “Aşkım beni dürtmen gerekiyor” diyor. 50 kere dürttüm bundan sonrası başka bir şeye giriyor artık. (Gülüyor).

- Enis Arıkan: Bunları şaka gibi anlatıyoruz ama benim dizim var, çok yoğun çalıştığım bir dönem... Bir de tiyatro yaparsam, ben bunun içinden üç beş ay çıkamayacağım. Yoksa hayatımda tiyatrosuz yılım geçmedi, hatta hiçbir tiyatroya “hayır” demedim. İlk defa, “Bir de hayatıma tiyatroyu sokarsam nefes alamayacağım dedim. Sonra menajerim aradı, “Anlamıyorsun, hemen buraya gel” dedi. Ondan da dinleyince çok etkilendim. Sonra kabul ettim ve hemen Ezgi’yi aradım. Bu kez o başka işe öncelik vermişti.

- Ezgi Mola: Benim görüştüğüm bir sinema filmi vardı, ben de onu ön plana almıştı. Daha sonra onun çekim takvimini erteledik.

Neyse ki sonunda “evet” diyebilmişsiniz.

- Enis Arıkan: Oysa benim en büyük hayalim de müzikalde oynamaktı. Bunun için tiyatro okudum. Dans edip şarkı söyleyecektim. 15 yıl sonra beklediğim teklif geldi ve ilk başta reddettim. Akıl alır gibi değil! Basireti bağlanıyor insanın herhalde.

Ezgi ile sonra dedik ki, “Başkası bu rolleri oynasaydı, biz de koltukta izleseydik birbirimizi verevine keserdik...”

Bizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik

Serenay hayranlık uyandırıyor

 ◊ Müzikalın kadrosu yıldız isimlerden oluşuyor. Nasıl bir ortam var?

- Ezgi Mola: Enis’in bulunduğu yere mutluluk ve huzur katan bir enerjisi var. Ekibe de bulaşıyor bu gülme durumu. O kadar pozitif, yapıcı insanlardan oluşuyor ki ekibimiz inan çok zor bulunur.

- Enis Arıkan: Ben provalara yataktan yorganla, onlar yogasını yapıp geliyor. (Gülüyor) Anne baba gibiler. Serenay dünya meleği, Şükrü (Özyıldız) ve İbrahim (Selim) eski arkadaşlarımız.

İzlerken “ah abi ben oynasaydım” diye iç geçirdiğiniz bir rol var mı?

- Enis Arıkan: Kendi rollerimizden başka bir şey olamazdık. Kast çok doğru yapılmış. Hepimiz biliyoruz ki Alice için Serenay’dan başkası düşünülemez.

- Ezgi Mola: Serenay, dansçıların önünde dansçı gibi, orkestranın önünde müzisyen gibi... Hayranlık uyandırıyor.

- Enis Arıkan: Sesini duyduğumda sinirlerim bozuluyor. Serenay’da Allah vergisi bir yetenek var. Zaten Türkiye’de öyle bir oyuncu yokmuş zaten. Hırslansam da “Alice yapın beni” diyemem.Şükrü, Madhatter’ı oynuyor. Adam heykel gibi. Beni oraya koy, ben öyle duramam! O başka bir şey. Güzel erkek, güzel kadın görmeye bayılıyorum.

- Ezgi Mola: Ben yanına makyajsız gittiğimde “yüzünü boya öyle gel” diyor.

 2500 kişiye göbek atacağım

Müzikaldeki danslara nasıl hazırlandınız?

- Ezgi Mola: Enis şu an lastik çocuk (Gülüyor).

- Enis Arıkan: Ayaklarımız kafamıza değiyor gerçekten.

Ben dans dersleri aldım ama ortalıkta dans edemem. Ancak sahnede olabilir. Artık her gün 2500 kişiye göbek atacağım.

- Ezgi Mola: Bence danslarımız çok iyi. Koreografimiz Beyhan Murphy ve ekibi o kadar iyi ve disiplinli ki, öğretmek için dört kolla bize sarıldılar.

Zorlanıyor musunuz?

- Ezgi Mola: Çok zorlandığım yerler oluyor açıkçası. Ama resmin bütününe bakıldığında umarım herkes ne kadar güzel olmuş diyecekler.

Ne kadardır prova yapıyorsunuz?

- Ezgi Mola: 3 ay oldu sanırım.

- Enis Arıkan:Yaz aylarında projenin ön hazırlığı başladı. Biz ekibe biraz geç dâhil olduk.

Bu müzikal büyük kapılar açacak

Oyun büyük ilgi görüyor. Hatta mayıs ayı biletleri bile tükendi...

- Ezgi Mola: Daha da geriyorsun şu an (Gülüyor)

Müzikalin bu kadar ilgi görmesi, sanatta yeni bir kapı açar mı?

- Enis Arıkan: Evet, bu müzikal bence çok büyük bir kapı açacak. İnsanlar cesaretlenecek. Hepimizin önü açılacak bu işle.

Oyunu kim izlerse sahnede eliniz ayağınız titrer?

- Ezgi Mola: Meryl Streep gelirse “Allah” derim.

- Enis Arıkan: Ben de Kevin Spacey izlesin isterim.

Bizim rollerimizi başkaları oynasaydı kendimizi keserdik

Şu an hayatım Alice

 ◊ Kraliçe nasıl bir karakter?

- Ezgi Mola:

İlginç bir karakter. Empati kurabilmek adına bende bazı cümleleri var karakterin. Mesela “Yaşadığım bu düş ormanını dünya ile karşılaştırıyorum ama olmuyor. Dünya çok kalabalık ben yalnızım” diyor. İktidarı tutma hırsı, güçlü durma inadı çok yüksek bir kadın. Onu oynamaktan çok keyif alıyorum.

Yakın arkadaşınla aynı sahneyi paylaşmak nasıl bir duygu?

- Ezgi Mola:

Benim için Enis inanılmaz güvenli bir liman. Bu oyunculukta çok önemli bir şey. Düşecek gibi olursam o beni tutar, o düşecek gibi olursa ben tutarım.

Diğer dört arkadaşımla da bir araya geldiğimde aynı şeyi düşünebildim. Bundan dolayı çok mutluyum.

- Enis Arıkan:

Biz zaten huzurlu olmayacağımız yere girmeyeceğimize söz verdik. Ezgi ile projeyi kabul etmemizin nedeni de o. Tiyatroda huzur istiyoruz.

- Ezgi Mola:

Çünkü sahne; sinema ya da dizi setinden farklı. Kuliste birlikte giyiniyor, oyundan çıkınca makyajını birlikte siliyorsun. Bu yüzden tiyatro, aidiyet algısı kuvvetli bir alan.

- Enis Arıkan: Ezgi, birlikte oynadığımız “10-11-12” oyundan sonra tiyatroya 8 yıl ara vermişti. İyi ki o oyunu yapmışız ki bu müzikalı kabul etmesi daha kolay oldu.

- Ezgi Mola: O oyun, bana cesaret verdi yeniden yapabilirim diye. Çünkü kendimi sahneye yakıştıramıyordum bir türlü. Yakıştıramamak derken spor gibi, çok hamlamıştım ve o cesarete sahip değildim.

Alice'den Sertab'ın müzikaline, şubat ayı içerisinde ne etkinlikler var takipte kalmak istiyorsanız, izleyin!

Şubat Ayı Etkinlikleri | Dikkat Etkinlik VarSertab’ın müzikali’nden Alice’e, elektronik müziğin baba etkinliklerinden rap camiasına şubat ayı içerisinde ne etkinlikler var takipte kalmak istiyorsanız, kaçırmayın!
daha fazla video için
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İranlı güzel

'Ata ile ortak noktamız çok'

Yeni yaşa yeni aşk

Tarkan'ın minibüsü