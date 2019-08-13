Bizim Jenner’lar
Defne Samyeli’nin kızlarıyla çektirdiği fotoğraf gösteriyor ki, bir kadının genetiği sağlamsa yıllardan korkmasına gerek yok.
Üç benzer yazlık tarz, üç farklı yaştaki güzele ne kadar yakışmış.
Hoş, jean şort da tuvalet de giyseler sonuç aynı olurdu.
Çünkü serde özgüvenli, zarif duruş var. Bir de bakım tabii...
Defne, Deren ve Derin üçlüsüne bakarken aklım nedense Kris, Kendall ve Kylie’ye gitti.
Samyeli ve kızları, onlarınki gibi bir reality show yapsa, izlenme rekorları kırmaz mı?
Hem bizim ekip daha güzel Kim ve ailesinden...
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