â€˜Bizi de takip et lÃ¼tfen!â€™

â€˜Bizi de takip et lütfen!â€™
AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±z Jennifer Lopez Instagram'da iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± takibe aldÄ±. Â
Instagram'daki takipÃ§i sayÄ±sÄ± 84 milyon 721 bini aÅŸan Jennifer Lopez'in iki TÃ¼rk sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ± takibe almasÄ± olay oldu.Â
ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±larÄ± takip etmesi kÄ±sa sÃ¼rede olay oldu. BazÄ± hayranlarÄ± Lopez'i "LÃ¼tfen! Bizi de takip et!" yorumunda bulundu.
ÃœnlÃ¼ isim daha Ã¶nce de TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±larÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan takibe almÄ±ÅŸtÄ±.
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