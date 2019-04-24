Bizi, 5 yıl önce bugün aşk birleştirdi...
Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan ile evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile 24 Nisan 2014 yılında evlenen Selen Görgüzel, beşinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Görgüzel, eşi ile çekildiği fotoğraf karesini şu not ile paylaştı: Bizi tam 5 yıl önce bugün aşk birleştirdi... Sevişip didiştiğin, en gıcık olduğun anda bile vazgeçemediğin, her haline kenetlendiğin birinden başka size daha kim can olabilir ki? İyi ki varsın Hamdi'm seni çok seviyorum. Bu 24 Nisan ‘da var bir keramet hayatımın 2.dönüm noktası 😍 çifte mutluluk yaşıyorum. Hem evlilik yıl dönümümüz, hem de ilk sahne programım var bugün.
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