Bize de yer açın
Başrolde oynadığı “Babamın Kemikleri” filmi 8 Şubat’ta vizyona girecek olan Cem Davran, “Sinemada her renk kıymetlidir, bize de yer açılsın” diyor.
Bu cuma vizyonda
2016’da “Ve Panayır Köyden Gider” ile beyazperdede yer alan Cem Davran, yeni film için geri sayıma başladı. Başrolü üstlendiği “Babamın Kemikleri” bu cuma gösterime giriyor. Yönetmen Özkan Çelik, projeden “Bağımsız sinema ile popüler sinemayı barıştıracak iş” diye söz ediyor.
SİNEMA ŞENLİKTİR
Davran da peş peşe vizyona girmesi planlanan büyük prodüksiyonların ekiplerinden kendi filmine yer açmalarını istedi: “Bağımsızlık her şeydir. Benim de içinde olduğum harika işler geliyor. Sinema şenliktir ve bu şenlikte her renk kıymetlidir. Müsaadenizle arkadaşlar.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle