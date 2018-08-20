"Biz yine evde kedi seveceğiz"
SILA, “On’dan Kalan Şarkılar” konser turnesi kapsamında Altınoluk’ta sahneye çıktı. Altınoluk Amfi Tiyatro Sahnesi’nde konser veren şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
İzleyicileriyle sohbet eden eden Sıla,sahnede kendisine eşlik eden müzisyen arkadaşlarının birbir evlendiğini söyledi: “Aslında tatlı bir telaş içindeyiz. Bu sene bayağı bir düğün göreceğiz. Müzisyen arkadaşım Tuba Önal dünya evine giriyor. Bitti mi? Hayır... Bizde sürpriz bitmez. Esas bombayı şimdi patlatıyorum. Gitaristim Cudi bu yaz sonunda evleniyor.” Sıla, şarkılarını birlikte yazdığı ve kendisi gibi bekar olan Efe Bahadır’a da takıldı: “Biz mi? Biz yine evde kedi seveceğiz. Durum onu gösteriyor. Bizi de bir gün alkışlarlar Efeciğim, üzülme... 10 sene sonra mı olur? 20 sene sonra mı olur o meçhul...”
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