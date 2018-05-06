Biz bu güce sahibiz
Türkiye’nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adaylığı için önceki gün bir tanıtım organizasyonu düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Etkinlikte A Milli Kadın Takımı ile Şöhretler Karması gösteri maçı da yaptı.
Türkiye’nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği tanıtım etkinliği, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkezindeki tesislerinde yapıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in ev sahipliğinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu’nun yanı sıra Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
KADINLAR OLARAK SAHAYA ÇIKMA ZAMANI
Konuklara EURO 2024 adaylık dosyası hakkında bilgi aktarıldığı etkinlikte Revna Demirören konuşma yaptı. Demirören, kadınlardan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım faaliyetlerine destek vermesini istedi. Demirören, “Emin olun ki Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Türkiye’ye getirir. Biz bu güce sahibiz. Artık kadınlar olarak sahaya çıkma zamanı. Avrupalı kadınları, EURO 2024 için Türkiye’ye davet edelim, ülkemize destek olalım. Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız. EURO 2024’te de en güzel ev sahipliğini biz yaparız. Çünkü biz Türk kadınıyız” diye konuştu.
Revna Demirören, Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya isminin yazılı olduğu milli forma hediye etti.
ŞÖHRETLER KARMASI 3-2 KAZANDI
Şölen havasındaki etkinlikte A Milli Kadın Takımı, Şöhretler Karması ile gösteri maçı oynadı. Karşılaşmanın başlama vuruşu Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Revna Demirören tarafından yapıldı.
Zeynep Kartal, Züleyha Özgül, Monik İpekel, Ebru Yaşar, Cansen Kut, Pınar Altuğ, Saba Tümer, Işıl Reçber, Wilma Elles, Emel Yıldırım, Selda Topal, Selvi Serttaş ve Zeynep Yılmaz’ın da yer aldığı Şöhretler Karması, maçı 3-2 kazandı.
EURO 2024’e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacak
Revna Demirören’in ardından kürsüye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya “Eminim ki EURO 2024’e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır” dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk futbolunun hak ettiği konuma gelmesi adına her türlü desteği veren bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle UEFA EURO 2024’ün ülkemiz ev sahipliğinde yapılması adına gerekli teminatları en üst düzeyde verdi, hükümet olarak destek vermeye de devam ediyoruz. Federasyonumuzun Başkanına, değerli ekibine ülkemiz adına teşekkür ediyorum.”
Ebru Yaşar - Tülay Ulusoy - Revna Demirören - Monik İpekel
Sevgi Akyol - Yelda Demirören
Sitare Kalyoncuoğlu
Saba Tümer
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