Biz bu güce sahibiz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
06.05.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Biz bu güce sahibiz

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Biz bu güce sahibiz

Türkiye’nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adaylığı için önceki gün bir tanıtım organizasyonu düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Etkinlikte A Milli Kadın Takımı ile Şöhretler Karması gösteri maçı da yaptı.

Türkiye’nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği tanıtım etkinliği, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkezindeki tesislerinde yapıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in ev sahipliğinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu’nun yanı sıra Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Biz bu güce sahibiz

KADINLAR OLARAK SAHAYA ÇIKMA ZAMANI

Konuklara EURO 2024 adaylık dosyası hakkında bilgi aktarıldığı etkinlikte Revna Demirören konuşma yaptı. Demirören, kadınlardan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım faaliyetlerine destek vermesini istedi. Demirören, “Emin olun ki Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Türkiye’ye getirir. Biz bu güce sahibiz. Artık kadınlar olarak sahaya çıkma zamanı. Avrupalı kadınları, EURO 2024 için Türkiye’ye davet edelim, ülkemize destek olalım. Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız. EURO 2024’te de en güzel ev sahipliğini biz yaparız. Çünkü biz Türk kadınıyız” diye konuştu.
Biz bu güce sahibiz

Revna Demirören, Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya isminin yazılı olduğu milli forma hediye etti.

ŞÖHRETLER KARMASI 3-2 KAZANDI

Şölen havasındaki etkinlikte A Milli Kadın Takımı, Şöhretler Karması ile gösteri maçı oynadı. Karşılaşmanın başlama vuruşu Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Revna Demirören tarafından yapıldı.
Zeynep Kartal, Züleyha Özgül, Monik İpekel, Ebru Yaşar, Cansen Kut, Pınar Altuğ, Saba Tümer, Işıl Reçber, Wilma Elles, Emel Yıldırım, Selda Topal, Selvi Serttaş ve Zeynep Yılmaz’ın da yer aldığı Şöhretler Karması, maçı 3-2 kazandı.
Biz bu güce sahibiz

EURO 2024’e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacak 

Revna Demirören’in ardından kürsüye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya “Eminim ki EURO 2024’e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır” dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk futbolunun hak ettiği konuma gelmesi adına her türlü desteği veren bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle UEFA EURO 2024’ün ülkemiz ev sahipliğinde yapılması adına gerekli teminatları en üst düzeyde verdi, hükümet olarak destek vermeye de devam ediyoruz. Federasyonumuzun Başkanına, değerli ekibine ülkemiz adına teşekkür ediyorum.”

Biz bu güce sahibiz

Ebru Yaşar - Tülay Ulusoy - Revna Demirören - Monik İpekel 
Biz bu güce sahibiz

Sevgi Akyol - Yelda Demirören
Biz bu güce sahibiz

Sitare Kalyoncuoğlu
Biz bu güce sahibiz

Saba Tümer

 

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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