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11.12.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

“Biz Böyleyiz” filminin fragmanı yayınlandı

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Yapımını AVŞAR FİLM’in üstlendiği; Hümeyra, Berrak Tüzünataç,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrollerinde yer aldığı, merakla beklenen “Biz Böyleyiz” filminin fragmanı yayınlandı.

Film; Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

Renkli karakterleri ile dikkat çeken Biz Böyleyiz, 10 Ocak 2020’de sinema seyircisiyle buluşacak.

 

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