Biz aşkı tüketmeden yaşıyoruz

Prodüktör Kartal rolüyle “Gülizar” ekibine dahil oldunuz. Nasıl gelişti süreç, sizi projeye çeken neydi?

- Projede Çağan Irmak imzası olması beni çeken en önemli nedenlerden biri. Bunun yanı sıra yapım şirketi ve oyuncuların kalitesi de tercih sebeplerim arasında... Benim ekibe katılımım bir hayli hızlı oldu. Dördüncü bölümde hikayeye katılacak keyifli bir karakterden bahsettiler. Okuyunca gerçekten de Kartal karakterini çok sevdim, teklifi kabul ettim. Böylece başlamış olduk.

Nasıl biri Kartal? Gülizar’ın hayatında bir şeyleri değiştirebilecek mi?

- Kartal biraz hırslı, müzik dünyasında söz sahibi ve geleceğe dair önemli planları olan bir müzik yapımcısı. Gülizar’ın hayallerine ulaşması açısından önemli bir karakter. Diğer yandan Gülizar da Kartal’ın tam aradığı yıldız.

ÇAĞAN’IN SETİNDEN

BAŞKA TÜRLÜSÜ

BEKLENEMEZDİ

Bir role hazırlanırken, esinlendiğiniz kişi ya da karakterler oluyor mu?

- Hayır. Birebir esinlendiğim kimse olmadı. Ben genelde karakter özelliklerini değerlendirip belki de hiç tanımadığımız bambaşka bir karakter yaratma peşinde olurum.

Ekiple iletişiminiz nasıl? Sette günler nasıl geçiyor?

- Son derece keyifli ve çalışkan bir ekibe katıldığımı söyleyebilirim. Çağan’ın setinden de başka türküsü beklenmezdi zaten. Umarım uzun soluklu bir çalışma ortamı yakalarız.

100’ÜNCÜ OYUN

GURURU YAŞIYORUZ

Tiyatrodan da vazgeçmeyen bir oyuncusunuz. Tiyatro sahnesini büyüleyici kılan nedir?

- Sahneye çıktığım her akşam seyirci ile birebir iletişime geçmek beni çok heyecanlandırıyor. Ben mesleğine âşık bir adamım. Sahne ya da kamera önü fark etmeksizin keyifle sürdürüyorum mesleğimi.

“39 Basamak” oyunu da uzun zamandır devam ediyor. Seyirci tepkileri nasıl?

- Bu sene üçüncü yılımıza girdik. Sağ olsun seyircilerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Hatta önümüzdeki günlerde 100. oyunumuzu oynayacağız. Bu büyük bir gurur.





HAYATIN TADINI

ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Oyunculuktan kalan vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bol bol spor yapıyorum. Beyza ile tatile çıkmayı severiz. Evde olduğumuzda dünyada yapılan işleri izlemek ve okumak en büyük keyfimiz.

Beyza (Şekerci) Hanım’la çok güzel bir birlikteliğiniz var, aşkınız gözlerinizden okunuyor. Bunun sırrı nedir?

- En saf hali ile “aşk”. İkimiz de aşkı sonuna kadar ama tüketmeden yaşıyoruz. Hayatın ve birbirimize olan aşkımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- Oldukça sıcak bir konusu olan “Gülizar” cumartesi akşamları Kanal D’de, kaçırmayın derim.



YALANA VE

RİYAYA

KATLANAMAM

Kendinizi nasıl tanımlarsınız, sıcakkanlı mı mesafeli mi?

- Kendim gibi olmak benim için önemli... Anı yaşamayı, samimiyeti ve yalınlığı severim. Elimden geldiğince sade kalmaktır hedefim.

Asla katlanamam dediğiniz bir şey, bir hareket var mı?

- Yalana ve riyaya katlanamam. O tür ortamlarda da hemen kendimi geri çeker, sessizleşir, uzaklaşırım.