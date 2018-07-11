Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan aşk mı yaşıyor? Sorularına fotoğraflı yanıt
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ‘Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan aşk yaşıyor’ iddialarına fotoğraflı yanıt geldi. Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz, Instagram’dan haberleri doğrulayan bir paylaşım yaptı.
Survivor 2018 yarışmasında tanışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir süredir sessizliklerini koruyan çiftten ilk sinyal geldi. Nagihan Karadere ile yakın arkadaş olan Birsen Bekgöz, aşkını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilan etti. Bekgöz, Nihat Doğan ile çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa, yüreğim ona aittir" notu ile paylaştı.
Survivor ikincisi Nagihan Karadere'nin Nihat Doğan'ın Birsen Bekgöz'e olan bakışları Instagram hesabından paylaşarak ''Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı?" yazması akıllara ikilinin aşk yaşadığı iddialarını getirmişti.
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