Birkac kuşak devirdik
MFÖ, Bursa’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner’den oluşan grup, önceki gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Yoğun ilginin olduğu konserde grup dinleyicilerini “Ele Güne Şarkı” adlı şarkılarıyla selamladı. Ardından “Mecburen”, “Yandım”, “Sarı Laleler” gibi unutulmayan şarkılarını seslendirdi. Şarkı araları izleyici ile sohbet eden Mazhar Alanson, “Birkaç kuşak devirdik bu sahnede. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Ömrümüz yeterse bir-iki kuşakla daha haşır neşir olmak istiyoruz. Bizi dinlemekten keyif alan, bize keyifle şarkı söyleten bir kitlemiz var. Bu da bize ilham ve güç veriyor” dedi. Grup konseri “Ali Desidero” ile noktaladı.
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