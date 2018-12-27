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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.12.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Biricik Suden kimdir kaç yaşında? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden

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Biricik Suden kimdir kaç yaşında? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden

Biricik Suden, ünlü sanatçı Mazhar Alanson ile 2003 yılında hayatını birleştirmiştir. Aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı olan Biricik Suden, teyzesi tarafından 16 yaşındayken evlat edinmiş ve bu yüzden asıl ismi Afife yerine Biricik ismiyle çağrılmaya başlanmıştır. İşte, Biricik Suden hakkında merak edilen bazı bilgiler

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya gelmiştir. Hakimlik görevini yürüten bir baba ve bankacı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Biricik Suden, 16 yaşından itibaren teyzesi tarafından evlat edinilmiş ve teyzesinin vefatının ardından tek varis olarak miras kendisine kalmıştır.

Henüz dört yaşındayken gazetelerden kendi kendine okumayı öğrenen Suden, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. 

Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almış, sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris‘te bulunmuştur.

1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı‘nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmde oynamıştır.

2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Biricik Suden birlikte sunmuştur.

Evlilikleri : 
1.evliliği : 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi. 1988 yılında boşandı. 
2.evliliği : 1989 yılında Kerim Sağlam ile evlendi. 7 yıl sonra 1996 yılında boşandı.
3.evliliği : 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas’ta evlendi.
4.evliliği : 2003 yılında Mazhar Alanson ile evlendi.

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