Bircan Bali'nin sevgilisi MR Jade kimdir? İşte gerçek ismi
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali'nin daha önce ilişki yaşadığını yalanladığı Mr. Jade ile samimi görüntüleri ortaya çıktı. Gündemdeki haberler ardından MR Jade ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Bircan Bali'nin sevgilisi MR Jade kimdir?
MR Jade adıyla tanınan Özkan Şen, İsmail YK'nın yeğenidir. MR Jade Turizm ve Organizasyon şirketi kurucusu olan MR Jade, Almanya'da bir çok yabancı ülkede tanınıyor. İsmail YK ve Hasan Yurtseven imzasını taşıyan “Welcome to Turkey” ile müzik dünyasına adım attı. İş adamı ve şarkıcı kimliğiyle tanınan MR Jade,Kenya'da yaklaşık 400 kişilik bir köye yaptırdığı su kuyusu ile köyün su ihtiyacını gidermiş, örnek davranışıyla haberlere konu olmuştu.
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