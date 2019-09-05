Bircan Bali'nin eşi kim? Ömer Gezen kimdir?
Sunucu Bircan Bali, evlilik haberiyle şaşırttı. Sosyal medya hesabından evlilik cüzdanı paylaşan Bircan Bali’nin evlendiği kişi merak konusu oldu. Peki, Bircan Bali kiminle evlendi, eşi kim?
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturdu.
Mutlu haberi Bircan Bali duyurdu. Ünlü sunucu, Instagram hesabından evlilik cüzdanı fotoğrafını paylaştı.
Bir süredir beraber olan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.
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