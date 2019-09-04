Bircan Bali kimdir ve kaç yaşındadır?
Televizyon sunucusu Bircan Bali, bir süredir birlikte olduğu Avukat Ömer Gezen ile dünya evine girdi. Magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından son günlerin en çok araştırılan isimlerinden olan Bali, sosyal medya ve internette konuşulmaya başlandı. Peki, Bircan Bali kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.
Ünlü sunucu Bircan Bali, Instagram hesabı üzerinden Avukat Ömer Gezen ile evlendiğini duyurdu. Bali, sosyal medya hesabından nikah cüzdanı fotoğrafını paylaştı. Magazin gündemine oturan haberlerle beraber, Bircan Bali'nin hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Bircan Bali ile ilgili merak edilenler.
Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.
Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.
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