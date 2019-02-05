Bircan Bali kimdir kaç yaşında?
Bircan Bali, kamera karşısında yer alması dolayısıyla ekran başındaki birçok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Program sunuculuğu gerçekleştiren Bircan Bali, zaman zaman gündemde yer alıyor. Peki, Bircan Bali kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Bircan Bali, son günlerin konuşulan isimleri arasında yer almaya başladı. Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.
Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.
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