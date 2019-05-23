Biraz yavaş uçsunlar bence!
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından Edis'le arabada çektiği bir videoyu paylaşıp "Araba kaza yaparsa Türk popu biter' demişti.
Genç şarkıcının bu sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.
'BİRAZ YAVAŞ UÇSUNLAR'
Muhabirler Emre Kaya ile karşılaşınca sordu, 'Aleyna Tilki, 'Araba kaza yaparsa Türk popu biter' dedi, bu iddialı lafa ne diyorsunuz?'. Kaya ise şöyle cevap verdi:
"Bir sene önce 'Dünya starı olacağım' diyordu o değil mi? Anladım, ne diyeyim... Biraz yavaş uçsunlar bence. "
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