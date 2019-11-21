Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, dün akşam konuk oyuncu olduğu Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin galasına katıldı.
Güneş, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddiasına ilk kez yanıt verdi . tv100 Magazin Hattı'na konuşan ünlü oyuncu " O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." dedi.
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