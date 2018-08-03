Bir yastıkta bin yalan
Evlilik, ilişkiler, aldatma ve aldatılma hikayeleri üzerine kurulu “Koca Koca Yalanlar” dizisi yakında Kanal D’de başlıyor.
Yakında başlıyor
Kanal D, izleyiciyi yeni bir diziyle buluşturuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar, Pelin Öztekin, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak’ın paylaştığı “Koca Koca Yalanlar”ın çekimlerine başlandı.
Aşk, evlilik ve ihanet
Yapımını Limon Film’in üstlendiği dizi, evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınların, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkeklerin ve bırakıp gitmeyi göze alamayanların hikayelerini ekrana taşıyacak.
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