Bir umut hikayesi
Kanal D’de yarın akşam yeni bir dizi başlıyor. Başrollerini Esra Bilgiç Töre ile Hazal Subaşı’nın paylaştığı “Bir Umut Yeter”, hayatları aniden altüst olan iki kadının hikayesini ekrana taşıyacak.
Köyceğiz’de çekiliyor
Çekimleri Köyceğiz’de devam eden “Bir Umut Yeter”, yarın akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin başrollerini Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı paylaşıyor.
Esra Bilgiç Töre
Bir günde değişen hayatlar
Töre, dizide fırtınalı bir gecede eşi ile oğlunu kaybeden ve hayatı bir anda değişen sinema öğrencisi Derya’yı, Subaşı ise yakışıklı fener bekçisi Yılmaz’la hayatında yeni bir sayfa açan Elif’i canlandırıyor.
Hazal Subaşı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle