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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eren Ayhan MUĞLA (İHA) -
12.05.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Bir şeyler çekip 'bana para ver' diyorlar

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Geçtiğimiz aylarda Dalaman’a gitmek için bindiği uçakta bir kadını taciz ettiği iddiaları hakkında konuşan Erkan Petekkaya, “Ben haklı olsam da önemli değil onlar benim veli nimetimdir” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu bir magazin muhabirinin “Karşı taraf tacize uğradım dediği için ne hissettiniz, nasıl bir duygu?" sorusuna ise ateş püskürdü.

Bodrum’da düzenlenen bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petekkaya, geçtiğimiz ay Dalaman’a gitmek için bindiği uçakta bir kadını taciz etiği iddiaları ve uçaktaki yolcuların çektiği görüntülerin ardından konuya açıklık getirdi. "Konuyla ilgili fazla konuşmanın anlamı yok" diyen Petekkaya, “Ben ünlü bir adamım. Onlar benim velinimetim. Ben haklı olsam da, önemli değil benim her zaman daha mütevazı olmam gerekiyor. Bu gibi şeyler benim başıma her zaman geliyor. Bende herkes gibi normal bir insanım. Herkes sokakta tartışıyor bir şey olmuyor ben tartıştım mı, birine dokunduğum zaman olay oluyor. Buna da yapacak bir şey yok. Alkol, sigara yasaklansın diyerek espri yaptım bak başıma neler geldi” dedi.

Magazin muhabirine ateş püskürdü
Gazetecilerin "kadını taciz ettiğiniz iddia edildiğinde ne hissettiniz, nasıl bir duygu?" sorusu karşısında sinirlenen Petekkaya, “Amacınız ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onlar halk bir şey olmaz. Bizim başımıza böyle şeyler çok geliyor. İnsanların iyileri kadar kötüleri de var. Bir oradan telefonla çekiyor biri takibe takip diyor. Haber bültenlerinin ihbar hatları var. Herkes magazinci olmuş, herkes haberci olmuş. Bir şeyler çekip bana para ver diyorlar” ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya Zerrin Özer'in önünde diz çöktü
Ödül törenini olduğu gecede ünlü sanatçı Zerrin Özer ödülünü Erkan Petekkaya'nın ellerinden alırken ünlü oyuncunun Özer'e ödülünü diz çökerek takdim etmesi ise büyük alkış aldı. Bu durum karşısında duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Zerrin Özer, bu davranış karşısında ne söyleyeceğini bilemedi. ''Çok eskiden ben bir sabah şekeriydim ve kariyerimin en başında program davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırdığında ona olan hayranlığım bin kat daha artmıştı. Şimdi burada ona ödül verme fırsatını bulunca saygıyla önünde eğilmeyi de kendime görev adlettim." diyerek Zerrin Özer'i yere göğe sığdıramayan Erkan Petekkaya, törende ''Deliler'' filminde gösterdiği performansla ''Yılın En İyi Oyuncusu'' ödülüne de layık görüldü.

 

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