'3 Vakte Kadar'filmini sadece bir kişi izlemişti...Yapımcısı gerçeği anlattı
Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği komedi filmi '3 Vakte Kadar', 18 Mayıs'ta gösterime girdi. Box Office verilerine göre filmi gösterime girdiği ilk üç günde sadece bir kişi izleyince sosyal medya olay oldu. Bu ilginç olayın perde arkasını filmin yapımcısı anlattı.
Box Office verilerine göre; 41 salonda gösterime giren filmi 3 günde 1 kişinin izlemesi sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi, filmin 1 kişilik gişesi için "Biz film çeksek daha çok izlenirdi" , "Filme oyuncuların eşi dostu bile gitse olurdu. Hiç mi seveniniz yok?" diye esprili yorumlar yaptı
YAPIMCI ANLATTI
Bu ilginç oylayın ardından hurriyet.com.tr filmin yapımcısı Hasan Gümet'e ulaştı. Gümet her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek şunları söyledi: Aslında filmi 803 kişi izledi ancak ben açıklanmasını istemedim. " Yazmamız gerekiyor" denilince sinirlenip " bir kişi izledi" dedim. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. İstemeden de olsa filmin reklamı oldu. Filmimiz tekrar vizyona girecek" dedi.
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