Cengiz Semercioğlu:

Popçular neden sadece kavgalarıyla gündeme gelir oldu... Çünkü şarkıları yok... Rap’çiler şarkılarıyla popçular kavgalarıyla gündemde... Hadise’nin Demet’in şarkılarını değil, birbirlerine ne dediklerini konuşuyoruz. Popçular için çok kötü bir yıl oldu bu.

Kavga etmeyi bırakıp şarkı yapmazlarsa daha uzun yıllar da böyle olacak gibi gözüküyor.

Onur Baştürk:

Instagram’daki takipçi sayısına laf söyleyebilir tamam da “Kocası da yok” ne demek ki? Bir kadının illa kocası mı olması lazım? Bir kadın bir kadını neden bu şekilde, üstelik son derece çağ dışı bir söylemle ezmeye çalışır ki? Çok ayıp, çok gereksiz, çok basit. Hiç yakışmamış hiç.

Ömür Gedik:

Okullarda başkalarıyla dalga geçen çocukları meşgul ederek o kötü davranıştan uzaklaştırırlar. Demet’e de bu huyundan vazgeçmesi için bir meşguliyet vermek lazım herhalde. Milyoncuktan giriyor, kocadan çıkıyor, dur durak bilmiyor.

Hadise daha o kadar genç ki kocasızlığı kafasına hiç takmıyordur zaten. Ayrıca kocalı olmak da her zaman matah bir şey değil. Onu da yeri gelmişken belirteyim.

Bizde Joker’i en iyi kim oynar?

“Joker” filmi gösterime girdi ve büyük ilgi görüyor. Peki sizce yerlisi yapılsa bizde Joker’i en iyi kim oynar? İlk 3’ünüzü alalım...

Ömür Gedik: Joaquin Phoenix’in Joker performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını almasına kesin gözüyle baktığımı söyleyerek başlayayım söze. Bu yıl Oscar konuşacaksanız filmi mutlaka izleyin yani. Bizde Joker’i kim oynar derseniz Haluk Bilginer, Aras Bulut İynemli ve Mert Fırat’ı sayabilirim.

Cengiz Semercioğlu:

Joker’i daha çok konuşacağız galiba, dünyada rekorlar kırmaya başladı, bizde de en çok izlenen yabancı film olabilir. Bizim Joker’imiz olsa ilk sıraya Kaan Urgancıoğlu’nu koyardım.

1- Kaan Urgancıoğlu

2- Ozan Güven

3- Erdal Beşikçioğlu

Onur Baştürk:

Yerlisi yapılsa benim ilk sıradaki Joker’im Haluk Bilginer. Sonra Okan Bayülgen. Ki onun içinde patlamaya hazır bir Joker halihazırda var bence. Sadece kendini tutuyor. Sistemle beraber öğütüyor. Üçüncü Joker adayım ise genç kuşaktan bir isim, Kıvanç Tatlıtuğ. Heath Ledger gibi sürprizli bir Joker performansı çıkabilirdi ondan.

Haftanın pozları

1- Gülşen’in son Instagram pozu Aleyna Tilki’ye çok benzetildi. Haksızlık mı ediliyor yoksa Gülşen gerçekten benziyor mu?

2- Berrak Tüzünataç poposuna dövme yaptırırken çekilen pozunu yayınladı. Fazla mıydı yoksa olağan mı?

Onur Baştürk:

1- Gerçekten de Gülşen o pozuyla Aleyna’nın tıpkısı. Sanki özellikle böyle düşünülmesi istemiş gibi o pozu verirken. Ben pek sevmedim. Gülşen gibi gelmedi bu poz.

2- Poz o kadar estetik ki, aslında başka biri başka bir açıdan koysa “Fazla” denilebilirdi. Ama olmuş, sırıtmıyor. Film karesi gibi.

Ömür Gedik:

1- O poz özelinde biraz benzettim ben de. Ama normalde birbirleriyle alakaları yok tabii.

2- Berrak bu pozu bir dergi çekimi için vermiş. Amacına uygun, estetik ve kendinden konuşturan bir poz. Ben beğendim.

Cengiz Semercioğlu:

1- Gülşen gerçekten de benzemiş Aleyna’ya... Ama bir yandan da Gülşen için kötü bir şey değil bu... Aleyna 19, Gülşen 43 yaşında. 43 yaşında bir kadının 19 yaşında bir kadına benzetilmesinden ancak memnun olunur herhalde. Ama saç ve tarz olarak benzerliği abartmamak kaydıyla...

2- Bir dergi çekimi için verdiği bir poz bu... Çok estetik ve kışkırtıcı bir fotoğraf. Berrak bu yaz bolca fotoğraf koymuştu sosyal medyasına... Bu fotoğrafla da taçlandırdı...

Nusret’in taşı

Nusret, Mykonos’ta spor yaptığı dev taş parçasını Etiler’deki dükkanında cam fanus içinde sergilemeye başladı. Sizce Nusret bu sergiyle nasıl bir mesaj verme niyetinde...

Cengiz Semercioğlu: Hangi taşı kaldırsak altından Nusret çıkıyor... Nusret dünyaca ünlü bir sosyal medya fenomeni artık. Konuşulacak, dikkat çekecek şeyler de yapıyor. Bu taşı kaldırması da, sonra onu getirip sergilemesi de öyle... “Ekmeğimi taştan çıkarıyorum” diyor belki de Nusret.

Ömür Gedik: Bu taş parçası çok konuşuldu. Taşa özel yer yapılıp sergilenmesi iyi bir fikir olabilir. Nusret bakalım daha neyi meşhur edip böyle sergileyecek?

Onur Baştürk: Valla taşı bizzat gidip yerinde de gördüm. Gerçekten o kaya parçası cam fanusun içinde sergileniyor, şaka gibi! Herhalde Nusret kendisine dair her şeyi ikonlaştırma ve konuşturma derdinde. Başarıyor da. Gelen geçen o taşın fotoğrafını çekiyordu! Nusret olayı çözmüş.

Hırsız normalinden daha fazla ceza almalı

Yeni bir cenaze skandalı yaşadık. Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesinde Selçuk Yöntem’in parası çalındı. Konsey bu çirkin olayı tartıştı.

Ömür Gedik: İnsanların en üzgün en savunmasız anlarından yararlanıp paralarını çalmak nasıl insanlık dışı bir harekettir? Bu hırsız bulunsa normalinden katlarca fazla ceza almalı. Ne ölüye saygı kaldı ne diriye. Yazık valla.

Cengiz Semercioğlu: Selçuk’la cenazeden hemen sonra konuştum, “45 yıllık arkadaşımın tabutunu omuzladığım sırada bunu yapan nasıl bir vicdandır?Tabutu tuttuğum sırada hissettim ama yapacak bir şey yoktu. Parasında değilim cami avlusunda, bunun yapılması sinirlendiriyor insanı” dedi. “Çalınan 100 lira bile olsaydı polise başvururdum çünkü o ahlaksızın bulunup bütün Türkiye’ye rezil olmasını istiyorum” diye de ekledi.

Onur Baştürk: Ahlaki olarak çöküşümüze işaret bu herhalde. Cenazede hırsızlık son derece çirkin bir olay. Acılı insanların zayıf hallerinden yararlanmak, ortama bu niyetle sızmış olmak. Çok berbat gerçekten.