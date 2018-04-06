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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.04.2018 - 01:07, Son Güncelleme:

Bir insan bu kadar kötü olabilir mi?

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
Bir insan bu kadar kötü olabilir mi?

Kelebek yazarı Savaş Özbey, son günlerin en çok konuşulan ismi Nihat Doğan'ı kaleme aldı.

Bu, dayanamayıp yazdığım üçüncü Nihat Doğan yazısı. Uzak kalayım, takip etmeyeyim, lüzumsuz yere sinirim hoplamasın diyorum. Çünkü sadece sinirlenmiyorum, canımı da yakıyor Nihat Doğan. Ama olmuyor. Dönüp dönüp tekrar önümüze geliyor. Bence anlamıyor. Yaptığının farkında değil, ondan susmuyor, çekilmiyor.

Özgecan’ın (Aslan) ana-babası...
Zaten bütün toplumdaki en uç acıyı yaşamışlar: Evlat acısı.
Üstelik cinayetle. Eziyetli cinayet. İçinde işkence, tecavüz var.
Herkesten o kadar uzaktalar ki ne onlar anlatabilir...
Ne de anlatsalar, kimse anlar...
Yarı mecnun geziniyorlar.

Özgecanın babası Mehmet Aslan her şeyi anlattı: Nihat Doğan her gün arıyordu, haftalarca taciz etti
Özgecan'ın babası Mehmet Aslan her şeyi anlattı: Nihat Doğan her gün arıyordu, haftalarca taciz etti!

Nihat Doğan’la hiçbir alakaları, tanışıklıkları falan yok ha...
Durduk yere, öldürülen kızları hakkında korkunç bir tweet atarak sosyal medyadan girdi hayatlarına.
Ocaklarına ateş
düşmüş insanları bir kez daha dağladı.
Yine çıkmadı hayatlarından, bu kez de “Barışacağım” diye tutturdu.
Özgecan’ın babasının son birkaç gündür söylediklerine göre defalarca taciz etti aileyi.
Annesini de alıp gitmişti, sonunda kabul ettiler, görüştüler.
Yüce gönüllü insanlarmış, olay kapandı gitti.

Nihat Doğan 10 Survivor’da şampiyon olsa bu sözün altından kalkamaz
Nihat Doğan 10 Survivor’da şampiyon olsa bu sözün altından kalkamaz

Ama diyorum ya bitmiyor, bir çeşit kâbus gibi.
Aradan iki sene geçti, Nihat Doğan yine buldu aileyi.
O barışma görüşmesinde bir fotoğraf çektirmişti.
Bu kez de sosyal medyadan o fotoğrafı servis etti.
Kendince verdiği kavgasında tuhaf fikirler ve hatta küfürler eşliğinde.
Baba isyan etti.
Nihat Doğan’ın ne nezaketlerini kullandığı kaldı, ne karaktersizliği...

 

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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