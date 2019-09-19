Bir gencin dramı
ONUR Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ın rol aldığı “Evlat” adlı tiyatro oyunu izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in, çevirmenliğini Hira Tekindor’un üstlendiği oyun, 4 Ekim’de Zorlu PSM’de perde açacak. Florian Zeller’in imzasını taşıyan “Evlat”, anne ve babası ayrıldıktan sonra yeni hayatına tutunmaya çalışan bir gencin dramını anlatıyor. Oyunun yapımcılığını ise Nisan Ceren Göçen üstleniyor.
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