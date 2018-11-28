Bir evlilik hastalığı
Janset ve Gökçe Özyol’un başrollerini paylaştığı tiyatro oyunu “Romantizma" nın galası önceki akşam Artı Sahne Mecidiyeköy’de gerçekleşti.
Şebnem Ferah, Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük gibi birçok ünlü isim oyunu izledi. Gergedan Yapım tarafından sahnelenen oyunu “Bir Kadın Bir Erkek” dizisinin senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan kaleme aldı. Bir evlilik hastalığını sahneye taşıyan oyunun yönetmenliğini ise Oktay Şenol üstleniyor.
Belma Canciğer-Gani MüjdeHakan Yılmaz, eşi Elif Öngel’le el ele poz verdi.Şebnem FerahErdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük
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