Bir dünya çiçek
TEV Bir Dünya Çiçek Projesi’ni daha geniş kitlelere tanıtmak, eğitime destek olunması amacıyla Four Seasons Hotel Bosphorus ve ALEM Dergisi ile “Mutlu Bir Gül” adında davet düzenledi.
Cem Yılmaz’ın katılımıyla renklenen davette ünlü isimlerin tasarladığı çiçekler satışa sunularak, eğitim için kaynak yaratıldı. Arzu Kaprol, Ayşegül Hotiç, Cem Yılmaz, Derin Mermerci, Dilek Hanif, Güneri Cıvaoğlu, Günseli Kato, Harun Tekin, Mehtap Elaidi, Nil Karaibrahimgil, Saffet Emre Tonguç, Özlem Süer, Tuvana Büyükçınar gibi ünlü isimlerin kendi yaratıcılıklarına göre şekillendirdikleri güllerin satışından elde edilen gelirle gençlere daha fazla burs imkânı sağlanması hedefleniyor.
Cem Yılmaz gecede iki çiçeği özel bir statüde ele alarak müzayedeye sundu. Bunlardan biri Cem Yılmaz’ın kendi tasarımı diğeri ise TEV yurtdışı sanat bursiyeri Yalçın Bilgin tarafından TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç’un adına dekore edilen çiçek oldu.
Tarek Mourad - Gözde Yörükoğlu - Ömer Koç - Yıldız Günay
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