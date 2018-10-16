Bir Demet bir de ben
Boşanma davası tam 2 yıldır sonuçlanmayan Ebru Destan, Demet Şener’le aynı talihsizliği yaşadıklarını söyledi.
2 yıldır sürüyor
2011 yılında galerici Mete Okay İnan’la nikah masasına oturan ve bu evlilikten Oktay ile Ali adında iki de oğlu olan Ebru Destan’ın 2016’da açtığı boşanma davası bir türlü sonuçlanmıyor. Destan, önceki gün Akmerkez’de karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Makus talihimiz
Davanın Bakırköy Aile Mahkemesi’nde çekişmeli olarak devam ettiğini söyleyen Destan, bunu İbrahim Kutluay’la evliliğinde benzer bir süreç yaşayan Demet Şener’in durumuna benzetti: “Bir Demet Şener, bir de ben. Bu kadar uzaması ikimizin makus talihi.”
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