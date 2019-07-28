Bir daha asla yaşamak istemeyeceğim bir histi
FATMA Turgut, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Katarsis” adlı programa konuk oldu.
Ünlü rock vokalisti hakkında merak edilenleri samimi bir şekilde anlattı. 4 sene önce kaygı durum bozukluğu yaşayarak panik atak geçirdiğini belirten Turgut, “Korkunç bir duyguydu. 5. katta oturuyordum o zaman. Evin camı açıktı. Camdan aşağıya gitmek ve bulunduğum duygu durumu içinden bu şekilde kurtulmak istediğimi hatırlıyorum. İçinde bulunduğun mevcut durumu sonlandırmak istiyorsun aslında. Bir daha asla yaşamak istemeyeceğim ve kimsenin de yaşamasını istemeyeceğim bir his o” diye konuştu. Fatma Turgut, okula başlayana kadar annesi ve babası çalıştığı için kendisini babaannesinin büyüttüğünü de anlattı: “Beni babaannem büyüttü. Adı Fatma, soyadı Turgut’tu” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle