Bir Coachella hadisesi

- Aslı Barış: Hayırlısı olsun... Bir Coachella’nın daha sonuna geldik... Tamam, line-up’ları her zaman çok başarılı, haliyle ilgi görmesi normal. Ama stil kodu jean şort-kovboy botu-bol sim ekseninde gezen bir festival neden popüler kültür ve moda dünyası için bu denli popüler?



Ceyda Atınç - Aslı Barış Başak Dizer Tatlıtuğ

- Ceylan Atınç: Aslında moda dünyası için çok popüler değil, biraz biz onu öyle göstermeyi seviyoruz. Aslına bakarsan moda ile ilgili çok da fazla kişi yok; Hadid kardeşler, Victoria’s Secret modelleri ve birkaç influencer...

- Aslı Barış: Daha ne olsun? Kendall ve Kylie Jenner’dan tüm meleklere, Katy Perry’den Cardi B’ye herkes oradaydı... Beyonce bile yeni albümünü geçen seneki performansı üzerine kurmuş. Moda dili olarak da dediğim gibi kendine has bir tarzı var işte. Beğen beğenme...

- Ceylan Atınç: Genelde dress-code belli, herkes aynı gibi. 2005’teki Glastonbury Festivali’nde Sienna Miller ve Kate Moss’un belirlediği tarzın kötü birer çakması gibi geliyor bana...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bu festivallerin temelleri özgür olma, özgün olma üzerine kurulduğu için kombinler de son derece yaratıcı, deneysel ve cesur oluyor. Hava güzel, insanlar güzel ve müzik de insanları daha coşkulu bir ruh haline büründürüyor. O sebeple hep popüler ve ilham verici.

- Aslı Barış: Türkiye’dekiler de yurtdışı festivallerine katılmayı seviyorlar genelde. Ama ben bu sene fazla bir isim göremedim. Bir Dila Tarkan...

- Ceylan Atınç: Dila ve Sima Tarkan kardeşlerin Hadid kardeşlerden ne eksiği var derim ben. Şaka bir yana Dila da Sima da çok tatlı ve enerjikler. Burning Man’e göre daha lüks bir festival diyebiliriz, hem şehre olan yakınlığı, hem line-up hem de mekan açısından.

- Aslı Barış: Peki sizin favori festivalleriniz neler?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Tomorrowland, Sonar, Garbicz, Sziget...

- Ceylan Atınç: Fotografik açıdan tabii ki Burning Man, ama müzik açısından Day Zero ve Sound Tulum. Avrupa’da Sziget ve New York Woodstock her zaman iddialı line-up’ları ile de ilgimi çeken festivallerden. Barselona’daki Primavera Sound da birkaç yıl önce katılıp çok eğlendiğim festivallerden biri.

Madonna ve Dilara...

- Aslı Barış: Asın bayrakları: Madonna yine Dilara Fındıkoğlu tasarımı giydi...



- Başak Dizer Tatlıtuğ: Dilara’dan daha önce bahsetmiştik... Gurur duyuyoruz gerçekten. 2013’te showroom açtığımızda ilk tasarımcılarımızdandı. Çok sevdiğim, takdir ettiğim farklı özgür ve orijinal bir kız.



- Ceylan Atınç: Onun gibi genç tasarımcılarımızın tasarımlarını ikonik isimlerin üzerinde görmek gerçekten gurur verici. Dilara kendine Londra’da bir kariyer kurdu ve emin adımlarla da ilerliyor.



- Aslı Barış: Eğitimini de oranın en prestijli okullarından Central St. Martins’de almıştı. Hatta mezun olurken okula ‘muhalif’ bir defile yapıp mezun olmadan çok konuşulmuştu. Dilara gibi isimler gösteriyor ki özgün ve cesur olan her zaman kazanıyor. Onun gotik tasarımları da son derece özgür, risk almayı da seviyor. Sonuç ortada...

Kate Moss iyi yaş alıyor mu?

- Aslı Barış: Kate Moss Vogue’a yeniden kapak oldu. sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım “O eski halinden eser yok şimdi” tarafında, karşıt görüş de yaş almasının normal olduğu görüşünde... Siz ne düşünüyorsunuz?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: İnsanların “eski halinden eser yok yargıları” gereksiz. Yaş almamak nasıl olacak, top model olması onun böyle bir hakkı olmaması mı demek? Gayet hoş, cool ve hep kendine güvenli. Duruş, hava, aura olarak çekiciliği daha önemli.

- Ceylan Atınç: 45 yaşında ve bence hızlı bir gençliğin ardından gözümüze yaşlanmış görünmesi son derece normal. Bir kere belli ki ince bir cilt tipi var, buna yoğun gece hayatı eklerseniz beklenen sonuç bu olur tabii ki. Mert Alaş’ın son çekimlerinde gayet iyiydi ama tabii photoshop uygulaması ne kadar etkili, biliyoruz.

- Aslı Barış: Ben kendisiyle üç kez yüz yüze röportaj yaptım. Dışarıdan nasıl görünüyor, makyajı akmış mı, saçı bozulmuş mu umurunda değil. Aynı şeyi kırışıklıkları için de geçerli. Umursamıyor ve bence bu onu aşırı “cool” yapıyor. Bir yerde okuduğuma göre artık kendisine daha iyi bakıyormuş. Ama bu “daha iyi görüneyim” diye değil “daha iyi hissedeyim” diyedir bence.

Neyse, en iyi yaş alanlardan da bahsedelim...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Jennifer Lopez, Charlize Theron, Monica Bellucci, Naomi Campbell ve Eva Herzigova...

- Ceylan Atınç: Cindy Crawford, Elle Macpherson, Naomi Campbell, Cate Blanchett... Türkiye’den ise Defne Samyeli.