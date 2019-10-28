Binnur Kaya:Uğur Yücel ile gülme krizine girmek harikaydı
DAHA önce farklı yapımlarda birlikte rol alan Uğur Yücel ve Binnur Kaya, bu kez “Cinayet Süsü” filminde bir araya geldi.
Çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Kaya, sette sık sık gülme krizlerine girdiklerini söyledi: “Uğur Abi’yi ilk defa bu kadar çok ve içten gülerken gördüm. Harikaydı onunla gülme krizlerine girmek”. 25 Ekim’de vizyona giren “Cinayet Süsü”, gizemli bir vakayı çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle