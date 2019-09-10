Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?
Billur Kalkavan, açıklamalarıyla ve 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile yaşadığı beraberlikle magazin sayfalarına konu olmaya devam ediyor. Cesur açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Billur Kalkavan’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?
Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünü 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde üstlendi. Bu filmde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay veÖnder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi. Billur Kalkavan 2009 yılından bu yana kendisinden 22 yaş küçük olan
Buğra Bahadırlı ile birlikte.
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