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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
10.09.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

Billur Kalkavan, açıklamalarıyla ve 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile yaşadığı beraberlikle magazin sayfalarına konu olmaya devam ediyor. Cesur açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Billur Kalkavan’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünü 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde üstlendi. Bu filmde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay veÖnder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi. Billur Kalkavan 2009 yılından bu yana kendisinden 22 yaş küçük olan
Buğra Bahadırlı ile birlikte.

 

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