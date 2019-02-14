Billur Kalkavan kimdir? İşte sevgilisi
Billur Kalkavan, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Billur Kalkavan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?
Türk oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. Billur Kalkavan, uzun süredir kendisinden 21 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile birlikte.
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