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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Billur Kalkavan: İstesem 10 tane çocuk doğururdum

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Billur Kalkavan: İstesem 10 tane çocuk doğururdum

"Anne olmak matah bir şey değil" sözleriyle çok konuşulan oyuncu Billur Kalkavan (56), Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına telefonla bağlandı.

 İşte Billur Kalkavan'ın açıklamaları:

 -Anneliği küçümsemiyorum, 'çok abartmayalım' diyorum sadece.

 - 'Evleneyim, çocuğu da aradan çıkarayım' diyen duydum ben. Çocuk bir mal değildir, çocuk bir insandır.

 'DOĞURMAK EN KOLAYI'
- Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğururdum ama istemedim.

 - İlk iki sene anneler çocuklarına kendileri bakmalı. Kariyerinize ara verirseniz ölmezsiniz. Bırakın işlerinizi, ara verin lütfen.

 'DUYUYORUM, 'ÇOCUĞUM FİLİPİNLİ DADI GİBİ KONUŞUYOR' DİYORLAR'
- Bir de bu yabancı dadı sevdası var. Ben neler duyuyorum. 'Çocuğum Filipinli gibi konuşuyor' diyor. Yabancı dadılar yüzünden aksanı bozuk çocuklar var.

'BU KADAR ACİZLEŞMEYİN'
- Anneler süt vermiyor. Emzirme psikoloğu arkadaşım var. Çocuğunun ağzına memeni götüremeyecek kadar acizleşme bu hayatta. Çocuğunuzu emziremeyecek kadar beceriksiz olmayın.

 

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