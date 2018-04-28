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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu '15 yaşında bu hayatın içine sokuldu'

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Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu '15 yaşında bu hayatın içine sokuldu'

Serenay Sarıkaya’ya izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla 3 bin 500 liralık tazminat davası açan Esline Ajans’la ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Sarıkaya’nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verildi. Raporda ayrıca ajansın 'Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır' iddiasına karşı  15 yaşında 'manken' olarak sözleşme yapılan Sarıkaya’nın mankenlik eğitiminden geçtiğini gösteren bilgi ve belgeye de rastlanmadığı belirtildi.

“İZİN ALMADAN REKLAM VE DİZİLERDE OYNADI”

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketi tarafından açılan davada, ajansla, Serenay Sarıkaya arasında 11 yıl önce bir sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Sözleşme imzalandığı tarihte Serenay Sarıkaya reşit olmadığı için vekili olarak annesi Ümmühan Seyhan sözleşmeyi imzaladı. Ajans ile 5 yıllık sözleme imzalayan Serenay Sarıkaya’nın bu süre içerisinde tanınırlığı arttı. Ancak Sarıkaya, Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlayan Esline Ajans’ın izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadı.” denildi.

Esline Ajans’ın, izin almadan dizi ve reklamlarda oynayan Serenay Sarıkaya’ya yüzde 20 ajans hizmet bedelinin ödenmesi için ihtarname gönderdiği, Sarıkaya’nın ihtarnameye cevap vermemesi üzerine sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açtıkları ifade edildi. Esline Ajans’ın avukatı Ayşe Gül Hanyaloğlu, “Davalı, müvekkil ajansın izni olmadan sözleşmeye aykırı davranarak reklam ve dizi filmlerde oynamıştır. Müvekkil ajans, davalı Serenay Sarıkaya’nın Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır. Davalıdan şimdilik 3 bin 500 liranın tahsilini istiyoruz” dedi.

“15 YAŞINDA BU HAYATIN İÇİNE SOKULDU”

Mahkeme davacı Esline Ajans’ın haklı olup olmadığı, Serenay Sarıkaya’nın sözleşmeyi haksız olarak ihlal edip etmediğinin tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişiler Telif Hakları, Tiyatro ve Canlı Gösteriler Uzmanı Ali Yaylı, Denetçi Özgen Örek ve Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı Ömer Yılmaz tarafından 16 Mart 2018 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda davalı Serenay Sarıkaya’nın 15 yaşında bir kız çocuğuyken hiçbir şey bilmeden bu sektörün içine sokulduğu anlatıldı. Serenay Sarıkaya’nın 15 yaşında mankenlik eğitiminden geçtiğine ilişkin herhangi bir belgeye rastlanılmadığının anlatılan bilirkişi raporunda, “15 yaşında bir kız çocuğunun(anlaşıldığı kadarıyla) hemen hemen hiçbir şey bilmeden bu ticari hayatın içine sokulduğu anlaşılmaktadır. Ajansın 2008 yılından sonra Serenay Sarıkaya için iş anlaşması yapmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

İLK YILDA ÇOK İYİ KAZANÇ SAĞLADI

Serenay Sarıkaya ile 2008 yılından sonra ajansla herhangi bir iş bağlantısı ve sözleşmenin yapıldığına dair dosyada bir belgeye rastlanmadığının anlatıldığı raporda, “Serenay Sarıkaya’nın 2011 yılından itibaren ilk yılı olmasına karşın çok iyi kazandığı görülmektedir. Buna karşın davalı şirketin de çok düşük gelir elde ederek zarar ettiği anlaşılmaktadır” denildi.

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